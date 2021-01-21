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21 января 2021, 08:45 344

"Нет неприкасаемых": Кабмин утром проведет срочное заседание для увольнения заместителя министра Уруского

21 января 2021, 08:45 344
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На повестке дня будет только один вопрос
На повестке дня будет только один вопрос
Фото: из открытых источников
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Правительство в четверг 21 января собирается на срочное внеочередное заседание, чтобы рассмотреть только один вопрос: увольнение заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

В четверг утром Правительство собирается на внеочередное заседание. На повестке дня один вопрос - увольнение заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Я уже не раз говорил - в нашем Правительстве нет неприкасаемых. Еще раз докажем эти слова действиями", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что Виталия Немилостивого остановила патрульная полиция, которая заподозрила его в вождении в нетрезвом состоянии.

После остановки патрульными, он решил оставить ключи правоохранителям и уйти. После нескольких предупреждений не делать этого полицейские применили силу. Исходя из отметки времени, что есть на видеозаписи, задержание состоялось еще 30 декабря 2020 года. Данная информация дошла до руководства страны, поэтому Кабмин сегодня на внеочередном заседании рассмотрит его отставку.

Виталий Немилостивый - бывший первый заместитель Министра промышленной политики Украины в правительствах Тимошенко (2007-10 годы) и Азарова (2010-2011 годы), а также нардеп (2012-14 годы).

Ранее сообщалось, что на Львовщине новоизбранные местные депутаты пытались заехать на Mercedes по лестнице в многоэтажку.

Кабмин министр полиция заседание должность
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