В Україні зі своїх посад звільнять усіх голів райдержадміністрацій
Президент України Володимир Зеленський доручив головам ОДА попередити голів усіх райдержадміністрацій про наступне звільнення з займаних посад.
Як передає RegioNews, про це йдеться у розпорядженні глави держави.
Головам обласних державних адміністрацій в установленому порядку повідомити голів районних державних адміністрацій, що припиняються, про наступне звільнення з посади на підставі пункту 6 частини другої статті 9 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", - йдеться в документі.
Звільнення відбувається у зв’язку з реорганізацією районних державних адміністрацій.
Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.
Раніше повідомлялося, що Зеленський створює коордраду для вирішення проблем мікробізнесу. Це буде дорадчий орган, який має напрацювати законодавчі зміни.