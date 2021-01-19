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В Україні зі своїх посад звільнять усіх голів райдержадміністрацій
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19 січня 2021, 09:24 682

В Україні зі своїх посад звільнять усіх голів райдержадміністрацій

19 січня 2021, 09:24 682
Читайте также на русском языке
Це пов'язано з реорганізацією РДА
Це пов'язано з реорганізацією РДА
Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський доручив головам ОДА попередити голів усіх райдержадміністрацій про наступне звільнення з займаних посад.

Як передає RegioNews, про це йдеться у розпорядженні глави держави.

Головам обласних державних адміністрацій в установленому порядку повідомити голів районних державних адміністрацій, що припиняються, про наступне звільнення з посади на підставі пункту 6 частини другої статті 9 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", - йдеться в документі.

Звільнення відбувається у зв’язку з реорганізацією районних державних адміністрацій.

Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше повідомлялося, що Зеленський створює коордраду для вирішення проблем мікробізнесу. Це буде дорадчий орган, який має напрацювати законодавчі зміни.

Володимир Зеленський президент РДА ОДА Постанова указ
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