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19 января 2021, 12:36 801

Владимир Зеленский уволил двух руководителей РГА в Запорожской области

19 января 2021, 12:36 801
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Чиновников уволили согласно поданным ими заявлениям
Чиновников уволили согласно поданным ими заявлениям
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил двух председателей районных государственных администраций в Запорожской области.

Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Офиса президента, передает RegioNews.

Так, распоряжением №7/2021-рп Зеленский уволил Викторию Васильчишину с должности председателя Приморской районной государственной администрации Запорожской области согласно поданному ею заявлению.

Елена Шевченко была уволена с должности главы Токмацкой РГА Запорожской области. Она также подала ранее заявление об отставке.

Напомним, Зеленский уволил главу райгосадминистрации в Харьковской области согласно поданному им заявлению.

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