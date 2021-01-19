Владимир Зеленский уволил двух руководителей РГА в Запорожской области
Чиновников уволили согласно поданным ими заявлениям
Чиновников уволили согласно поданным ими заявлениям
Президент Украины Владимир Зеленский уволил двух председателей районных государственных администраций в Запорожской области.
Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Офиса президента, передает RegioNews.
Так, распоряжением №7/2021-рп Зеленский уволил Викторию Васильчишину с должности председателя Приморской районной государственной администрации Запорожской области согласно поданному ею заявлению.
Елена Шевченко была уволена с должности главы Токмацкой РГА Запорожской области. Она также подала ранее заявление об отставке.
Напомним, Зеленский уволил главу райгосадминистрации в Харьковской области согласно поданному им заявлению.
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