Нардеп Третьякова предлагает отменить перенос рабочих дней в связи с праздниками
15 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту отменить перенос рабочих дней в связи с праздниками.
Как пишет RegioNews, об этом "Украинским новостям" сообщила автор законопроекта №4597, депутат Рады от фракции "Слуга народа", председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.
"Мой законопроект отнимает у Кабинета Министров право переносить рабочие дни. Ну и, соответственно, перенос праздничных дней является следствием переноса рабочих дней", — сказала она.
Кроме этого, Третьякова отметила, что законопроектом предлагается установить, что если люди работают в пятидневном рабочем режиме, то работодатель не может переносить рабочие дни так, чтобы неделя становилась шестидневной без разрешения каждого сотрудника.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, текстом которой располагает агентство, документом предусматривается внесение изменений в статью 67 Кодекса законов о труде, которым предлагается запретить перенос выходных и рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации, кроме случаев, установленных Кодексом.
В пояснительной записке отмечается, что перенос рабочих дней приводит к 6-дневной рабочей неделе, иногда — два раза в месяц, что является нарушением законодательных требований к минимальному времени отдыха работника, который не может быть снижен.
Отмечается также, что избыточное количество переносов рабочих дней негативно влияет на производительность труда, минимизирует возможности работы с инвесторами и донорами и в целом формирует негативную репутацию бизнес потенциала Украины в мире. Кроме того, в странах Европейского Союза практики переноса рабочих дней нет.
На данный момент же правительство может рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций переносить выходные и рабочие дни для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.
Согласно пояснительной записке, ежегодно Кабмин выдает соответствующие распоряжения о переносе тех или иных рабочих дней, которые являются следующими после праздничных или нерабочих дней, определенных ст. 73 Кодекса законов о труде, мотивируя свое решение созданием благоприятных условий для использования праздничных и нерабочих дней, а также рациональным использованием рабочего времени.
Данный законопроект зарегистрирован в парламенте 15 января, текст документа на данный момент отсутствует.
Напомним, ранее "Слуга народа" Третьякова заявила, что зарплата нардепов является недостаточной для качественной работы.