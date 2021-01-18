Нардеп Третьякова предлагает отменить перенос рабочих дней в связи с праздниками

Законопроектом предлагается установить, что если люди работают в пятидневном рабочем режиме, то работодатель не может переносить рабочие дни так, чтобы неделя становилась шестидневной без разрешения каждого сотрудника

Законопроектом предлагается установить, что если люди работают в пятидневном рабочем режиме, то работодатель не может переносить рабочие дни так, чтобы неделя становилась шестидневной без разрешения каждого сотрудника

Фото из открытых источников

Как пишет RegioNews, об этом "Украинским новостям" сообщила автор законопроекта №4597, депутат Рады от фракции "Слуга народа", председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

"Мой законопроект отнимает у Кабинета Министров право переносить рабочие дни. Ну и, соответственно, перенос праздничных дней является следствием переноса рабочих дней", — сказала она.

Кроме этого, Третьякова отметила, что законопроектом предлагается установить, что если люди работают в пятидневном рабочем режиме, то работодатель не может переносить рабочие дни так, чтобы неделя становилась шестидневной без разрешения каждого сотрудника.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, текстом которой располагает агентство, документом предусматривается внесение изменений в статью 67 Кодекса законов о труде, которым предлагается запретить перенос выходных и рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации, кроме случаев, установленных Кодексом.

В пояснительной записке отмечается, что перенос рабочих дней приводит к 6-дневной рабочей неделе, иногда — два раза в месяц, что является нарушением законодательных требований к минимальному времени отдыха работника, который не может быть снижен.

Отмечается также, что избыточное количество переносов рабочих дней негативно влияет на производительность труда, минимизирует возможности работы с инвесторами и донорами и в целом формирует негативную репутацию бизнес потенциала Украины в мире. Кроме того, в странах Европейского Союза практики переноса рабочих дней нет.

На данный момент же правительство может рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций переносить выходные и рабочие дни для работников, которым установлена ​​пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.

Согласно пояснительной записке, ежегодно Кабмин выдает соответствующие распоряжения о переносе тех или иных рабочих дней, которые являются следующими после праздничных или нерабочих дней, определенных ст. 73 Кодекса законов о труде, мотивируя свое решение созданием благоприятных условий для использования праздничных и нерабочих дней, а также рациональным использованием рабочего времени.

Данный законопроект зарегистрирован в парламенте 15 января, текст документа на данный момент отсутствует.

Напомним, ранее "Слуга народа" Третьякова заявила, что зарплата нардепов является недостаточной для качественной работы.