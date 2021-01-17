Кадрові ротації в СБУ: у трьох областях України з'явилися нові керівники управлінь

Зміни відбулись у Миколаївській, Кіровоградській та Львівській областях

Зміни відбулись у Миколаївській, Кіровоградській та Львівській областях

Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення нових начальників управлінь Служби безпеки України у Львівській, Кіровоградській та Миколаївський областях.

Як передає RegioNews, відповідні укази опубліковані на сайті голови держави.

Так, президент звільнив Івана Осипчука з посади начальника Управління СБУ в Кіровоградській області і призначив його керівником УСБУ у Львівській області.

Окрім того, Зеленський своїм указом призначив Дмитра Нєвєдрова начальником Управління СБУ в Миколаївській області, а Олександра Наконечного - начальником СБУ в Кіровоградській області.

Також повідомляється, що президент призначив Олександра Куксу начальником Департаменту захисту національної державності СБУ, звільнивши з цієї посади Анатолія Дублика.

Нагадаємо, ексголова СБУ Смешко вважає, що Україні потрібні дострокові вибори, оскільки при владі в Україні перебувають некомпетентні люди.