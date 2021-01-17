10:29  17 січня
В Україні виявили майже шість тисяч нових випадків COVID-19
12:41  17 січня
Повторні вибори: голосування проходить у штатному режимі, а у Броварах помітили приховану агітацію
10:08  17 січня
В ООС зафіксували чотири порушення: стріляли з гранатометів та кулеметів
UA | RU
UA | RU
17 січня 2021, 11:16 313

Кадрові ротації в СБУ: у трьох областях України з'явилися нові керівники управлінь

17 січня 2021, 11:16 313
Читайте также на русском языке
Зміни відбулись у Миколаївській, Кіровоградській та Львівській областях
Зміни відбулись у Миколаївській, Кіровоградській та Львівській областях
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення нових начальників управлінь Служби безпеки України у Львівській, Кіровоградській та Миколаївський областях.

Як передає RegioNews, відповідні укази опубліковані на сайті голови держави.

Так, президент звільнив Івана Осипчука з посади начальника Управління СБУ в Кіровоградській області і призначив його керівником УСБУ у Львівській області.

Окрім того, Зеленський своїм указом призначив Дмитра Нєвєдрова начальником Управління СБУ в Миколаївській області, а Олександра Наконечного - начальником СБУ в Кіровоградській області.

Також повідомляється, що президент призначив Олександра Куксу начальником Департаменту захисту національної державності СБУ, звільнивши з цієї посади Анатолія Дублика.

Нагадаємо, ексголова СБУ Смешко вважає, що Україні потрібні дострокові вибори, оскільки при владі в Україні перебувають некомпетентні люди.

призначення Володимир Зеленський СБУ президент указ
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Коаліційні ігри: чим закінчиться політична криза на Чернігівщині
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Київську міськраду
Всі публікації »
Юрій Бражник
Кирило Сазонов
Ірина Геращенко
Всі блоги »