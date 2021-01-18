Кабмін погодив призначення заступників голів чотирьох ОДА

Уряд під час засідання здійснив низку кадрових погоджень

Уряд під час засідання здійснив низку кадрових погоджень

Фото: Кабмін

18 січня Кабінет Міністрів під час позачергового засідання проголосував за погодження призначення заступників голів Дніпропетровської, Житомирської, Тернопільської та Хмельницької обласних державних адміністрацій.

Про це в Telegram повідомив представник Уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає RegioNews.

Зокрема, уряд погодив кандидатуру Володимира Орлова на посаду першого заступника голови Дніпропетровської ОДА. Заступником голови стане Максим Беспальчук.

Також Кабмін підтримав призначення Олександра Федька заступником голови Житомирської облдержадміністрації.

Голова Хмельницької ОДА отримає двох заступників: Володимира Білика та Володимира Юр'єва.

Також Кабмін погодив кандидатуру Володимира Важинського на посаду заступника голови Тернопільської ОДА.

Нагадаємо, кадрові ротації в СБУ: у трьох областях України з'явилися нові керівники управлінь. Зміни відбулись у Миколаївській, Кіровоградській та Львівській областях.