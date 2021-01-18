10:58  18 січня
Кабмін хоче продовжити адаптивний карантин до 31 березня
12:22  18 січня
Пожежа в одеському готелі: з'явилися нові подробиці трагедії
08:06  18 січня
Бойовики двічі обстріляли позиції ООС на Приазов'ї з протитанкових гранатометів
UA | RU
UA | RU
18 січня 2021, 11:28 228

Кабмін погодив призначення заступників голів чотирьох ОДА

18 січня 2021, 11:28 228
Читайте также на русском языке
Уряд під час засідання здійснив низку кадрових погоджень
Уряд під час засідання здійснив низку кадрових погоджень
Фото: Кабмін
Читайте также
на русском языке

18 січня Кабінет Міністрів під час позачергового засідання проголосував за погодження призначення заступників голів Дніпропетровської, Житомирської, Тернопільської та Хмельницької обласних державних адміністрацій.

Про це в Telegram повідомив представник Уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає RegioNews.

Зокрема, уряд погодив кандидатуру Володимира Орлова на посаду першого заступника голови Дніпропетровської ОДА. Заступником голови стане Максим Беспальчук.

Також Кабмін підтримав призначення Олександра Федька заступником голови Житомирської облдержадміністрації.

Голова Хмельницької ОДА отримає двох заступників: Володимира Білика та Володимира Юр'єва.

Також Кабмін погодив кандидатуру Володимира Важинського на посаду заступника голови Тернопільської ОДА.

Нагадаємо, кадрові ротації в СБУ: у трьох областях України з'явилися нові керівники управлінь. Зміни відбулись у Миколаївській, Кіровоградській та Львівській областях.

Кабмін засідання кадри призначення ОДА заступник
Рішення про граничну ціну на газ у Кабміні планують прийняти в понеділок
17 січня 2021, 14:29
Кадрові ротації в СБУ: у трьох областях України з'явилися нові керівники управлінь
17 січня 2021, 11:16
Житомирська поліція запевняє, що штурму адмінбудівель сьогодні не було
15 січня 2021, 20:28
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Коаліційні ігри: чим закінчиться політична криза на Чернігівщині
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Київську міськраду
Всі публікації »
Юрій Бражник
Кирило Сазонов
Ірина Геращенко
Всі блоги »