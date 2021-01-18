Кабмин согласовал назначение заместителей глав четырех ОГА

Правительство на заседании осуществило ряд кадровых согласований

Правительство на заседании осуществило ряд кадровых согласований

Фото: Кабмин

18 января Кабинет Министров во время внеочередного заседания проголосовал за согласование назначения заместителей глав Днепропетровской, Житомирской, Тернопольской и Хмельницкой областных государственных администраций.

Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.

В частности, правительство согласовало кандидатуру Владимира Орлова на должность первого заместителя председателя Днепропетровской ОГА. Заместителем председателя станет Максим Беспальчук.

Также Кабмин поддержал назначение Александра Федько заместителем главы Житомирской облгосадминистрации.

Председатель Хмельницкой ОГА получит двух заместителей: Владимира Билыка и Владимира Юрьева.

Также Кабмин согласовал кандидатуру Владимира Важинского на должность заместителя председателя Тернопольской ОГА.

Напомним, кадровые ротации в СБУ: в трех областях Украины появились новые руководители управлений. Изменения произошли в Николаевской, Кировоградской и Львовской областях.