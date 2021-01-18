Нардеп пояснив, чому Кабмін вирішив знизити ціну на газ

Раніше по всій Україні люди виходили на мітинги через підвищення тарифів на природне паливо

Раніше по всій Україні люди виходили на мітинги через підвищення тарифів на природне паливо

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Кабінет міністрів прийняв рішення обмежити ціну на газ у зв'язку з ризиком ще більшого зростання тарифів. У лютому ціна на газ може зрости ще на 10-20%.

Як пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна", про це заявив голова профільного комітету Верховної ради Андрій Герус. "І тут проблема навіть не в січневих цінах. Річ у тім, що навіть зараз оптова ціна пішла вище, чим в кінці грудня. Тобто зараз "Нафтогаз" повинен підняти ціну мінімум до 8 гривень за кубометр, а газзбути до 11-12 гривень. Якщо нічого не робити, то в лютому ціна буде ще на 10-20% вище", - пояснив Андрій Герус. Нагадаємо, раніше у Раді пообіцяли, що абонплата за газ не перевищуватиме 1,79 грн за куб.

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