Нардеп объяснил, почему Кабмин решил снизить цену на газ
Раньше по всей Украине люди выходили на митинги из-за повышения тарифов на природное топливо
Раньше по всей Украине люди выходили на митинги из-за повышения тарифов на природное топливо
Кабинет министров принял решение ограничить цену на газ в связи с риском еще большего роста тарифов. В феврале цена на газ может вырасти еще на 10-20%.
Как пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Україна", об этом заявил председатель профильного комитета Верховной рады Андрей Герус.
"И здесь проблема даже не в январских ценах. Дело в том, что даже сейчас оптовая цена ушла выше, чем в конце декабря. То есть сейчас "Нафтогаз" должен поднять цену минимум до 8 гривен за кубометр, а газзбути до 11-12 гривен. Если ничего не делать, то в феврале цена будет еще на 10-20% выше", - пояснил Андрей Герус.
Напомним, ранее в Раде пообещали, что абонплата за газ не будет превышать 1,79 грн за куб.
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