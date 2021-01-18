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18 января 2021, 10:15 24

Нардеп объяснил, почему Кабмин решил снизить цену на газ

18 января 2021, 10:15 24
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Кабинет министров принял решение ограничить цену на газ в связи с риском еще большего роста тарифов. В феврале цена на газ может вырасти еще на 10-20%.

Как пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Україна", об этом заявил председатель профильного комитета Верховной рады Андрей Герус.

"И здесь проблема даже не в январских ценах. Дело в том, что даже сейчас оптовая цена ушла выше, чем в конце декабря. То есть сейчас "Нафтогаз" должен поднять цену минимум до 8 гривен за кубометр, а газзбути до 11-12 гривен. Если ничего не делать, то в феврале цена будет еще на 10-20% выше", - пояснил Андрей Герус.

Напомним, ранее в Раде пообещали, что абонплата за газ не будет превышать 1,79 грн за куб.

газ Украина Верховная Рада цена правительство
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