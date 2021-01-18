Нардеп объяснил, почему Кабмин решил снизить цену на газ

Как пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Україна", об этом заявил председатель профильного комитета Верховной рады Андрей Герус.

"И здесь проблема даже не в январских ценах. Дело в том, что даже сейчас оптовая цена ушла выше, чем в конце декабря. То есть сейчас "Нафтогаз" должен поднять цену минимум до 8 гривен за кубометр, а газзбути до 11-12 гривен. Если ничего не делать, то в феврале цена будет еще на 10-20% выше", - пояснил Андрей Герус.