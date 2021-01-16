ДБР спіймало на хабарі керівників Нацагентства з акредитації

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років

ДБР

У п'ятницю, 15 січня, Державне бюро розслідувань під час одержання неправомірної вигоди затримало першого заступника та радника директора Національного агентства з акредитації України.

Про це пише RegioNews із посиланням на Державне бюро розслідувань. "Оперативними працівниками ДБР встановлено, що керівною ланкою Національного агентства з акредитації України запроваджено корупційний механізм в сфері надання дозвільної документації. В ході досудового розслідування задокументовано факт вимагання першим заступником директора Нацагентства неправомірної вигоди у сумі 2500 доларів США від представника комерційної структури у сфері транспортних перевезень", – йдеться у повідомленні Бюро. Там наголосили, що для одержання неправомірної вигоди керівник залучив у якості посередника радника директора Нацагентства. 15 січня посадовців було затримано під час видачі дозвільної документації та одержання неправомірної вигоди за неї, а 16 січня обом фігурантам слідчим ТУ ДБР у м. Києві повідомлено про підозру у вчиненні злочину з попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 368 ККУ та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Нагадаємо, у Києві на хабарі затримали начальника управління КП "Київтранспарксервіс".

.