ГБР поймало на взятке руководителей Нацагентства по аккредитации

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет

ГБР

В пятницу, 15 января, Государственное бюро расследований во время получения неправомерной выгоды задержало заместителя и советника директора Национального агентства по аккредитации Украины.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Государственное бюро расследований. "Оперативными сотрудниками ГБР установлено, что руководящим звеном Национального агентства по аккредитации Украины введен коррупционный механизм в сфере предоставления разрешительной документации. В ходе досудебного расследования задокументирован факт вымогательства первым заместителем директора Нацагентства неправомерной выгоды в сумме 2500 долларов США от представителя коммерческой структуры в сфере транспортных перевозок", – говорится в сообщении Бюро. Там отметили, что для получения неправомерной выгоды руководитель привлек в качестве посредника советника директора Нацагентства. 15 января чиновников были задержаны во время выдачи разрешительной документации и получения неправомерной выгоды за нее, а 16 января обоим фигурантам следственным ТУ ГБР в г. Киеве сообщено о подозрении в совершении преступления с предварительной правовой квалификацией ч. 3 ст. 368 УК украины и решается вопрос относительно избрания меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Напомним, в Киеве на взятке задержали начальника управления КП "Киевтранспарксервис".

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