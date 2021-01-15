У Києві на хабарі затримали начальника управління КП "Київтранспарксервіс"
Правоохоронці вже повідомили посадовцю про підозру
Правоохоронці вже повідомили посадовцю про підозру
Столична поліція затримала відразу після одержання хабаря начальника управління комунального підприємства "Київтранспарксервіс".
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.
Дві тисячі доларів отримав керівник управління за виділення паркувальних місць та можливість розміщення на них зарядних станцій для електромобілів", - повідомили правоохоронці.
Начальник управління комунального підприємства "Київтранспарксервіс" затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Нагадаємо, на Харківщині затримали за хабар ексчиновника патрульної поліції. Він систематично одержував хабарі за неперешкоджання діяльності підприємців.
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Київську міськраду
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Херсонську облраду