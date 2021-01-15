У Києві на хабарі затримали начальника управління КП "Київтранспарксервіс"

Правоохоронці вже повідомили посадовцю про підозру

Правоохоронці вже повідомили посадовцю про підозру

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

Дві тисячі доларів отримав керівник управління за виділення паркувальних місць та можливість розміщення на них зарядних станцій для електромобілів", - повідомили правоохоронці.

Начальник управління комунального підприємства "Київтранспарксервіс" затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Нагадаємо, на Харківщині затримали за хабар ексчиновника патрульної поліції. Він систематично одержував хабарі за неперешкоджання діяльності підприємців.