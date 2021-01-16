15:50  16 січня
ДБР спіймало на хабарі керівників Нацагентства з акредитації
12:17  16 січня
На Прикарпатті горів хімзавод: пожежу гасили півсотні рятівників
17:38  16 січня
Бойовики на Донбасі один раз обстріляли позиції ЗСУ
UA | RU
UA | RU
16 січня 2021, 12:49 19

У Харкові порушили справу через оголошення Кернеса мером міста

16 січня 2021, 12:49 19
Читайте также на русском языке
Провадження відкрито проти глави Харківської ТВК Ольги Мозгової
Провадження відкрито проти глави Харківської ТВК Ольги Мозгової
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Харківська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження у зв'язку з оголошенням Геннадія Кернеса мером Харкова. Розслідується службова недбалість.

Як пише RegioNews, про це повідомила депутат Харківської міської ради від партії "Слуга народу" Аліна Мустафаєва на своїй сторінці в Facebook.

Депутат зазначила, що провадження відкрито проти глави Харківської ТВК Ольги Мозгової.

"Саме вона оголосила, що обраний міським головою Геннадій Кернес не повинен повторно складати присягу", - повідомила вона.

Нардепка додала, що відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального порушення, передбаченого частиною 1 статті 367 ККУ (службова недбалість, - ред.).

Харківська обласна прокуратура за моїм зверненням порушила справу проти голови Харківської ТВК Ольги Мозгової. Саме вона...

Posted by Аліна Мустафаєва on Friday, January 15, 2021

Раніше повідомлялось, що у поліції планують перевірити електронний підпис Кернеса: підозрюють підробку. Однак Харківська міська рада спростувала інформацію про "підробку" електронного підпису Кернеса.

Україна кримінал Кернес Геннадій мер Харьків
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Коаліційні ігри: чим закінчиться політична криза на Чернігівщині
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Київську міськраду
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Ірина Геращенко
Олександр Дубінський
Всі блоги »