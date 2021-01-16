У Харкові порушили справу через оголошення Кернеса мером міста

Провадження відкрито проти глави Харківської ТВК Ольги Мозгової

Провадження відкрито проти глави Харківської ТВК Ольги Мозгової

Фото з відкритих джерел

Харківська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження у зв'язку з оголошенням Геннадія Кернеса мером Харкова. Розслідується службова недбалість.

Як пише RegioNews, про це повідомила депутат Харківської міської ради від партії "Слуга народу" Аліна Мустафаєва на своїй сторінці в Facebook.

Депутат зазначила, що провадження відкрито проти глави Харківської ТВК Ольги Мозгової.

"Саме вона оголосила, що обраний міським головою Геннадій Кернес не повинен повторно складати присягу", - повідомила вона.

Нардепка додала, що відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального порушення, передбаченого частиною 1 статті 367 ККУ (службова недбалість, - ред.).

Харківська обласна прокуратура за моїм зверненням порушила справу проти голови Харківської ТВК Ольги Мозгової. Саме вона... Posted by Аліна Мустафаєва on Friday, January 15, 2021

Раніше повідомлялось, що у поліції планують перевірити електронний підпис Кернеса: підозрюють підробку. Однак Харківська міська рада спростувала інформацію про "підробку" електронного підпису Кернеса.