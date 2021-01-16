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16 января 2021, 12:49 26

В Харькове возбудили дело из-за объявления Кернеса мэром города

16 января 2021, 12:49 26
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Производство открыто против главы Харьковской ТИК Ольги Мозговой
Производство открыто против главы Харьковской ТИК Ольги Мозговой
Фото из открытых источников
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Харьковская областная прокуратура открыла уголовное производство в связи с объявлением Геннадия Кернеса мэром Харькова. Расследуется служебная халатность.

Как пишет RegioNews, об этом сообщила депутат Харьковского городского совета от партии "Слуга народа" Алина Мустафаева на своей странице в Facebook.

Депутат отметила, что производство открыто против главы Харьковской ТИК Ольги Мозговой.

"Именно она объявила, что избранный городским головой Геннадий Кернес не должен повторно принимать присягу", - сообщила она.

Нардеп добавила, что сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного нарушения, предусмотренного частью 1 статьи 367 УКУ (служебная халатность, - ред.).

Харьковская областная прокуратура по моему обращению возбудила дело против председателя Харьковской ТИК Ольги Мозговой. Именно она...

Posted by Алина Мустафаева on Friday, January 15, 2021

Ранее сообщалось, что в полиции планируют проверить электронную подпись Кернеса: подозревают подделку. Однако Харьковский городской совет опроверг информацию о "подделке" подписи Кернеса.

Украина криминал Кернес Геннадий мэр Харьков
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