На Донбассе в марте не смогут провести местные выборы в 18 ОТГ

В некоторых населенных пунктах и ​​общинах невозможно обеспечить стопроцентную безопасность граждан

В некоторых населенных пунктах и ​​общинах невозможно обеспечить стопроцентную безопасность граждан

Фото: Facebook

Местные выборы, которые 28 марта 2021 года должны состояться на некоторых территориях Донецькоӥ и Луганськоӥ областей, провести невозможно.

Об этом в Facebook сообщил руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко, передает RegioNews.

По его словам, 12 января руководство Донецькоӥ ОГА провело совещание с участием председателя Луганськоӥ ОГА Сергея Гайдая, и.о. Командующего объединенных сил Виктора Ганущака, руководства Главного управления СБУ в Донецкой и Луганський областях и Главного управлений Нацполициӥ двух областей.

Присутствующие признали, что в связи с осуществлением Российской Федерацией вооруженной агресиӥ против Украиины, невозможно обеспечить стопроцентную безопасность граждан во время организациӥ подготовки и проведения местных выборов 28 марта 2021 года.

Копия протокола совещания была направлена в Центральную избирательную комиссию. Выборы не состоятся в следующих населенных пунктах и ​​территориальных общинах:

Светлодарской, Торецкой городских территориальных общинах Бахмутского района Донецькоӥ области;

Волновахской, Угледарской городских, Мирненской, Ольгинской поселковых территориальных общинах Волновахского района Донецкоӥ области;

Сартанской сельской териториальниой общине Мариупольского района Донецкоӥ области;

Авдеевской, Марьинской городских, Очеретинской сельской территориальных общинах Покровского района Донецкоӥ области;

Горской, Лисичанской, Попаснянской, Северодонецкой городских территориальных общинах Северодонецкого района Луганскоӥ области;

Счатьинской городской, Станично-Луганской, Широкивской поселковых, Нижнетепловской сельской территориальных общинах Счастьинского района Луганськоӥ области.

Напомним, ЦИК планирует полностью завершить местные выборы в марте 2021 года. В ряде регионов еще должны состояться промежуточные и повторные выборы.