На Житомирщині розкрадали кошти під час реконструкції нафтопроводу - СБУ

Для реалізації корупційної схеми зловмисники використовували фіктивні фірми

Для реалізації корупційної схеми зловмисники використовували фіктивні фірми

Фото: СБУ

Працівники Служби безпеки України виявили розкрадання бюджетних коштів під час реконструкції магістрального нафтопроводу в Житомирській області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2018-2019 роках були проведені тендери на капітальний ремонт та реконструкцію нафтопроводу для посилення протидиверсійної та антитерористичної захищеності.

Загальна вартість передбачених робіт становила майже 130 мільйонів гривень. У відкритих торгах перемогли дві фірми із Києва.

Встановлено, що фірми не мають належної матеріально-технічної бази та кваліфікованих працівників для виконання відповідних робіт. Також на окремих ділянках робіт підрядники орієнтовно удвічі завищили вартість будівельних матеріалів”, - йдеться в повідомленні.

Для реалізації корупційної схеми зловмисники використали фіктивні фірми. Під час обшуків СБУ виявила "чорнову” бухгалтерію, печатки фіктивних підприємств та майже чверть мільйона гривень.

Відкрита кримінальна справа за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення, а також точного розміру завданих державі збитків.

Нагадаємо, раніше так званому "меру Дебальцевого" було повідомлено про підозру в тероризмі