09:44  15 січня
Степанов пообіцяв видавати "COVID-паспорта" українцям при вакцинації
11:47  15 січня
У столиці на Майдані - мітинг: люди вимагають зниження тарифів на комуналку
10:06  15 січня
На Донеччині з початку перемир'я зафіксовано майже 6 тисяч порушень - ОБСЄ
UA | RU
UA | RU
15 січня 2021, 14:15 32

На Житомирщині розкрадали кошти під час реконструкції нафтопроводу - СБУ

15 січня 2021, 14:15 32
Читайте также на русском языке
Для реалізації корупційної схеми зловмисники використовували фіктивні фірми
Для реалізації корупційної схеми зловмисники використовували фіктивні фірми
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Працівники Служби безпеки України виявили розкрадання бюджетних коштів під час реконструкції магістрального нафтопроводу в Житомирській області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2018-2019 роках були проведені тендери на капітальний ремонт та реконструкцію нафтопроводу для посилення протидиверсійної та антитерористичної захищеності.

Загальна вартість передбачених робіт становила майже 130 мільйонів гривень. У відкритих торгах перемогли дві фірми із Києва.

Встановлено, що фірми не мають належної матеріально-технічної бази та кваліфікованих працівників для виконання відповідних робіт. Також на окремих ділянках робіт підрядники орієнтовно удвічі завищили вартість будівельних матеріалів”, - йдеться в повідомленні.

Для реалізації корупційної схеми зловмисники використали фіктивні фірми. Під час обшуків СБУ виявила "чорнову” бухгалтерію, печатки фіктивних підприємств та майже чверть мільйона гривень.

Відкрита кримінальна справа за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення, а також точного розміру завданих державі збитків.

Нагадаємо, раніше так званому "меру Дебальцевого" було повідомлено про підозру в тероризмі

Житомирська область СБУ кримінальна справа корупція бюджет
На Буковині спіймали на хабарі одного із керівників Держпраці
14 січня 2021, 21:53
На Харківщині затримали за хабар ексчиновника патрульної поліції
14 січня 2021, 20:27
В Україну повернувся фігурант "газової справи" Онищенка, якого розшукували 4 роки
14 січня 2021, 15:37
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Київську міськраду
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Херсонську облраду
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Ірина Геращенко
Олександр Дубінський
Всі блоги »