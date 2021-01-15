Депутатів, які займаються "кнопкодавством", треба позбавляти мандатів - Разумков

Спікер вважає, що це явище потрібно викорінити

Спікер вважає, що це явище потрібно викорінити

Фото: з відкритих джерел

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що народних депутатів треба позбавляти мандатів за "кнопкодавство".

Як передає RegioNews, про це голова Ради розповів в інтерв'ю "Фокусу".

Найближчим часом ми розглянемо ініціативи щодо посилення відповідальності за неперсональное голосування і запровадимо додаткові норми, які зроблять кнопкодавство практично нереальним", - повідомив Разумков.

За його словами, він є прихильником позбавлення мандатів за "кнопкодавство" у Раді. "Це явище потрібно викорінити зовсім", додав Разумков.

Ми зверталися до Конституційного Суду з відповідним законопроектом, там сказали, що документ не відповідає Конституції. Думаю, будемо напрацьовувати можливість подання цього питання повторно, але в іншій інтерпретації, щоб до кінця каденції змогли за це проголосувати", - заявив спікер.

Раніше повідомлялося, що в Офісі генпрокурора таки порушили справу відносно депутата-кнопкодава" Іванчука.