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15 січня 2021, 12:46 18

Депутатів, які займаються "кнопкодавством", треба позбавляти мандатів - Разумков

15 січня 2021, 12:46 18
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Спікер вважає, що це явище потрібно викорінити
Спікер вважає, що це явище потрібно викорінити
Фото: з відкритих джерел
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що народних депутатів треба позбавляти мандатів за "кнопкодавство".

Як передає RegioNews, про це голова Ради розповів в інтерв'ю "Фокусу".

Найближчим часом ми розглянемо ініціативи щодо посилення відповідальності за неперсональное голосування і запровадимо додаткові норми, які зроблять кнопкодавство практично нереальним", - повідомив Разумков.

За його словами, він є прихильником позбавлення мандатів за "кнопкодавство" у Раді. "Це явище потрібно викорінити зовсім", додав Разумков.

Ми зверталися до Конституційного Суду з відповідним законопроектом, там сказали, що документ не відповідає Конституції. Думаю, будемо напрацьовувати можливість подання цього питання повторно, але в іншій інтерпретації, щоб до кінця каденції змогли за це проголосувати", - заявив спікер.

Раніше повідомлялося, що в Офісі генпрокурора таки порушили справу відносно депутата-кнопкодава" Іванчука.

ВР спікер кнопкодав депутат нардеп
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