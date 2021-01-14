В Україну повернувся фігурант "газової справи" Онищенка, якого розшукували 4 роки

Суд арештував його із правом на заставу в 1,75 млн грн

Суд арештував його із правом на заставу в 1,75 млн грн

Фото: із відкритих джерел

В Україну повернувся фігурант "газової справи" нардепа 8 скликання Олександра Онищенка Сергій Свіченко, який 4 роки переховувався від слідства.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає RegioNews.

Активісти нагадують, що колишнього керівника фірми "Надра Геоцентр" НАБУ затримало влітку 2016 року. Наступного року у нього закінчився строк домашнього арешту і він втік до Росії.

12 січня його затримали у пункті пропуску "Бачівськ", а вже 13 січня Антикорупційний суд відправив його під варту із можливістю внести 1,75 млн грн застави”, - йдеться в повідомленні.

НАБУ і САП підозрюють Сергія Свіченка в співучасті в організації схеми із розкрадання газу. Він керував компанією, за допомогою якої нардеп 8 скликання Олександр Онищенко реалізував "газові схеми".

Нагадаємо, США ввели санкції проти Дубінського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Також під санкції потрапив Олександр Онищенко.