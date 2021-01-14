15:05  14 січня
МОЗ не буде наполягати на продовженні карантину після 25 січня - Ляшко
14:12  14 січня
Мер Черкас Бондаренко здав плазму крові для розробки ліків від коронавірусу
17:56  14 січня
Доба на Донбасі: два порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
14 січня 2021, 15:37 1156

В Україну повернувся фігурант "газової справи" Онищенка, якого розшукували 4 роки

14 січня 2021, 15:37 1156
Читайте также на русском языке
Суд арештував його із правом на заставу в 1,75 млн грн
Суд арештував його із правом на заставу в 1,75 млн грн
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україну повернувся фігурант "газової справи" нардепа 8 скликання Олександра Онищенка Сергій Свіченко, який 4 роки переховувався від слідства.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає RegioNews.

Активісти нагадують, що колишнього керівника фірми "Надра Геоцентр" НАБУ затримало влітку 2016 року. Наступного року у нього закінчився строк домашнього арешту і він втік до Росії.

12 січня його затримали у пункті пропуску "Бачівськ", а вже 13 січня Антикорупційний суд відправив його під варту із можливістю внести 1,75 млн грн застави”, - йдеться в повідомленні.

НАБУ і САП підозрюють Сергія Свіченка в співучасті в організації схеми із розкрадання газу. Він керував компанією, за допомогою якої нардеп 8 скликання Олександр Онищенко реалізував "газові схеми".

Розшукуваний фігурант "газової справи" Онищенка повернувся в Україну – новини України Depo.ua

Нагадаємо, США ввели санкції проти Дубінського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Також під санкції потрапив Олександр Онищенко.

суд ВАКС затримання корупція Олександр Онищенко
Верховний суд ухвалив рішення скасувати президентський указ про звільнення Семочко
14 січня 2021, 12:59
У Києві викрили "приватних детективів", які збували інформацію із закритих баз даних
14 січня 2021, 11:59
В Україні тепер можна подавати апеляції на рішення суду про продовження арешту
14 січня 2021, 11:57
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Херсонську облраду
Санкційний батіг США: кого наступним відшмагає Вашингтон
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Ірина Геращенко
Олександр Дубінський
Всі блоги »