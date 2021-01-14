В Україні тепер можна подавати апеляції на рішення суду про продовження арешту

Відповідний закон сьогодні набрав чинності

Відповідний закон сьогодні набрав чинності

Рixabay

В Україні відсьогодні дозволили оскаржити рішення суду про арешт в апеляційному порядку.

Як пише RegioNews, вчора документ був опублікований у виданні "Голос України".

Він набрав чинності на наступний день після оприлюднення.

Закон привів положення Кримінально-процесуального кодексу у відповідність з рішенням Конституційного суду України.

Раніше КСУ постановив, що положення частини другої статті 392 КПК, яким виключається можливість окремого апеляційного оскарження постанови суду про продовження терміну арешту, не відповідає Основному закону.

Документ дозволяє оскаржити в апеляційному порядку постанови суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, про зміну іншого запобіжного заходу на арешт або про продовження терміну арешту, винесені під час судового розгляду в суді першої інстанції до прийняття судового рішення по суті.

Закон передбачає подачу скарги на такі ухвали суду першої інстанції безпосередньо до суду апеляційної інстанції. У ньому прописані повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду такої апеляційної скарги.

Раніше повідомлялося, що суд відхилив апеляцію мера Черкас Бондаренка за позовом до Зеленського.