Верховний суд ухвалив рішення скасувати президентський указ про звільнення Семочко

Рішення прийняли на засіданні колегії суддів Касаційного адмінсуду ВС

Рішення прийняли на засіданні колегії суддів Касаційного адмінсуду ВС

Фото: zik.ua

Як передає RegioNews, про це стало відомо з коментаря пресслужби Верховного суду "Українській правді".

Зокрема, Касаційний адмінсуд ВС визнав протиправним і скасував указ президента від 2019 №143/2019 "Про звільнення Семочко з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України". Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, тобто протягом тридцяти днів.

У пресслужбі додали, що в задоволенні решти позовних вимог позивачу відмовили.

Нагадаємо, позов Семочко подав ще в кінці весни 2019 року. Він вимагав скасувати указ президента Петра Порошенка від 12 квітня 2019 року про звільнення його з посади. Семочко стверджував, що указ незаконний, тому що під час звільнення він перебував на лікарняному.

Раніше повідомлялося, що Зеленський змінив голову Служби зовнішньої розвідки.