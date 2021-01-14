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14 січня 2021, 12:59 2

Верховний суд ухвалив рішення скасувати президентський указ про звільнення Семочко

14 січня 2021, 12:59 2
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Рішення прийняли на засіданні колегії суддів Касаційного адмінсуду ВС
Рішення прийняли на засіданні колегії суддів Касаційного адмінсуду ВС
Фото: zik.ua
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Президентський указ про звільнення Сергія Семочко з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки визнали протиправним.

Як передає RegioNews, про це стало відомо з коментаря пресслужби Верховного суду "Українській правді".

Зокрема, Касаційний адмінсуд ВС визнав протиправним і скасував указ президента від 2019 №143/2019 "Про звільнення Семочко з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України". Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, тобто протягом тридцяти днів.

У пресслужбі додали, що в задоволенні решти позовних вимог позивачу відмовили.

Нагадаємо, позов Семочко подав ще в кінці весни 2019 року. Він вимагав скасувати указ президента Петра Порошенка від 12 квітня 2019 року про звільнення його з посади. Семочко стверджував, що указ незаконний, тому що під час звільнення він перебував на лікарняному.

Раніше повідомлялося, що Зеленський змінив голову Служби зовнішньої розвідки.

указ суд ЗСУ позов посада президент
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