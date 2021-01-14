В Украину вернулся фигурант "газового дела" Онищенко, которого разыскивали 4 года

Суд арестовал его с правом на залог в 1,75 млн грн

Суд арестовал его с правом на залог в 1,75 млн грн

Фото: из открытых источников

В Украину вернулся фигурант "газового дела" нардепа 8 созыва Александра Онищенко Сергей Свиченко, который 4 года скрывался от следствия.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает RegioNews.

Активисты напоминают, что бывшего руководителя фирмы "Надра Геоцентр" НАБУ задержало летом 2016 года. В следующем году у него закончился срок домашнего ареста и он бежал в Россию.

12 января его задержали в пункте пропуска "Бачевск", а уже 13 января Антикоррупционный суд отправил его под стражу с возможностью внести 1,75 млн грн грн залога", - говорится в сообщении.

НАБУ и САП подозревают Сергея Свиченка в соучастии в организации схемы по разворовыванию газа. Он руководил компанией, с помощью которой нардеп 8 созыва Александр Онищенко реализовал "газовые схемы".

Напомним, США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в выборы. Также под санкции попал Александр Онищенко.