В Україні хочуть зобов’язати парламент, комітети та місцеві ради транслювати засідання

Законопроєкт №4582 вже зареєстрували у Раді

Законопроєкт №4582 вже зареєстрували у Раді

Фото: з відкритих джерел

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №4582 “Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення відкритості роботи органів місцевого самоврядування та Верховної Ради України”, який рекомендує зобов’язати парламент, комітети та місцеві ради вести відеотрансляції своїх засідань.

Відповідний законопроєкт оприлюднений на сайті парламенту, передає RegioNews.

Головною метою даного законопроєкту є забезпечення кожному громадянину можливості дивитися відеотрансляції засідань місцевих рад, Верховної Ради та її комітетів, у тому числі в режимі реального часу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз такі відеотрансляції за законом не є обов’язковими й в більшості випадків не здійснюються. Ухвалення даного законопроєкту сприятиме відкритості та гласності роботи місцевих рад та Верховної Ради, підвищить рівень обізнаності про їх діяльність, посилить ефективність громадського контролю над владою.

Раніше повідомлялось, що нардепи хочуть, щоб уряд повернув пільговий тариф на електрику.