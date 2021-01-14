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14 января 2021, 14:39 118

В Украине хотят обязать парламент, комитеты и местные советы транслировать заседания

14 января 2021, 14:39 118
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Законопроект №4582 уже зарегистрировали в Раде
Законопроект №4582 уже зарегистрировали в Раде
Фото: из открытых источников
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Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №4582 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления открытости работы органов местного самоуправления и Верховной Рады Украины”, который рекомендует обязать парламент, комитеты и местные советы вести видео-трансляции своих заседаний.

Соответствующий законопроект обнародован на сайте парламента, передает RegioNews.

Главной целью данного законопроекта является обеспечение каждому гражданину возможности смотреть видео-трансляции заседаний местных советов, Верховной Рады и ее комитетов, в том числе в режиме реального времени", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас такие видео-трансляции по закону не являются обязательными и в большинстве случаев не осуществляются. Принятие данного законопроекта будет способствовать открытости и гласности работы местных советов и Верховной Рады, повысит уровень осведомленности об их деятельности, повышая эффективность общественного контроля над властью.

Ранее сообщалось, что нардепы хотят, чтобы правительство вернуло льготный тариф на электричество.

телевидение ВР СМИ законопроект депутаты
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