В Украине хотят обязать парламент, комитеты и местные советы транслировать заседания
Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №4582 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления открытости работы органов местного самоуправления и Верховной Рады Украины”, который рекомендует обязать парламент, комитеты и местные советы вести видео-трансляции своих заседаний.
Соответствующий законопроект обнародован на сайте парламента, передает RegioNews.
Главной целью данного законопроекта является обеспечение каждому гражданину возможности смотреть видео-трансляции заседаний местных советов, Верховной Рады и ее комитетов, в том числе в режиме реального времени", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас такие видео-трансляции по закону не являются обязательными и в большинстве случаев не осуществляются. Принятие данного законопроекта будет способствовать открытости и гласности работы местных советов и Верховной Рады, повысит уровень осведомленности об их деятельности, повышая эффективность общественного контроля над властью.
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