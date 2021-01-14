В Украине хотят обязать парламент, комитеты и местные советы транслировать заседания

Законопроект №4582 уже зарегистрировали в Раде

Законопроект №4582 уже зарегистрировали в Раде

Фото: из открытых источников

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №4582 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления открытости работы органов местного самоуправления и Верховной Рады Украины”, который рекомендует обязать парламент, комитеты и местные советы вести видео-трансляции своих заседаний.

Соответствующий законопроект обнародован на сайте парламента, передает RegioNews.

Главной целью данного законопроекта является обеспечение каждому гражданину возможности смотреть видео-трансляции заседаний местных советов, Верховной Рады и ее комитетов, в том числе в режиме реального времени", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас такие видео-трансляции по закону не являются обязательными и в большинстве случаев не осуществляются. Принятие данного законопроекта будет способствовать открытости и гласности работы местных советов и Верховной Рады, повысит уровень осведомленности об их деятельности, повышая эффективность общественного контроля над властью.

Ранее сообщалось, что нардепы хотят, чтобы правительство вернуло льготный тариф на электричество.