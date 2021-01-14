На Львівщині голова ДВК отримав три роки умовно за підробку виборчої документації

Підробив підписи членів ДВК у протоколі про підрахунок голосів

Підробив підписи членів ДВК у протоколі про підрахунок голосів

Фото з відкритих джерел

Суд призначив фальсифікаторові виборчої документації покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 62-річного жителя с.Суховоля (Городоцький район) за підробку виборчої документації (ч.2 ст.158-3 КК України).

Після проведення місцевих виборів, голова дільничої виборчої комісії с.Зимна Вода підробив протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці на виборах депутатів сільської ради, а саме – власноручно підробив підписи всіх членів ДВК. Це виявив один з кандидатів у депутати місцевої ради та звернувся у правоохоронні органи.

Суд підтримав аргументовану позицію Львівської місцевої прокуратури №3 та призначив чоловікові покарання вигляді 3 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік, а також позбавив права обіймати посади, пов’язані з підготовкою і проведенням виборчого процесу, на 5 років, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у ЦВК назвали основні проблеми, які виникли під час місцевих виборів цього року. Водночас там позитивно оцінили результати проведення місцевих виборів 25 жовтня.