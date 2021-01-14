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На Львовщине председатель УИК получил три года условно за подделку избирательной документации
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14 января 2021, 11:08 32

На Львовщине председатель УИК получил три года условно за подделку избирательной документации

14 января 2021, 11:08 32
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Подделал подписи членов УИК в протоколе о подсчете голосов
Подделал подписи членов УИК в протоколе о подсчете голосов
Фото из открытых источников
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Суд назначил фальсификатору избирательной документации наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру.

Закончено судебное разбирательство в уголовном производстве в отношении 62-летнего жителя с.Суховоля (Городокский район) за подделку избирательной документации (ч.2 ст.158-3 УК Украины).

После проведения местных выборов, председатель участковой избирательной комиссии с.Зымна Вода подделал протокол о подсчете голосов избирателей на избирательном участке на выборах депутатов сельского совета, а именно – собственноручно подделал подписи всех членов УИК. Это обнаружил один из кандидатов в депутаты местного совета и обратился в правоохранительные органы.

Суд поддержал аргументированную позицию Львовской местной прокуратуры №3 и назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год, а также лишил права занимать должности, связанные с подготовкой и проведением избирательного процесса, на 5 лет, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ЦИК назвали основные проблемы, которые возникли во время местных выборов этого года. В то же время положительно оценили результаты проведения местных выборов 25 октября.

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