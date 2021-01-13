На Ровенщине прошли первые "янтарные" аукционы в 2021 году

Для защиты арендаторов полиция начала проводить рейды в северных районах области

Для защиты арендаторов полиция начала проводить рейды в северных районах области

Фото: из открытых источников

В Ровенской области начали проводить первые в этом году аукционы по продаже участков для добычи янтаря.

Об этом в Facebook сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает RegioNews.

Сегодня состоялись первые "янтарные" аукционы в 2021 году. И снова результат превысил ожидания. Начальная цена участка близ села Алексеевка Сарненского района выросла в разы! Участие в торгах приняли четыре фирмы. Стартовали с 323 тыс. грн, а в течении аукциона сумма выросла до почти 8 млн грн", - рассказал Коваль.

Он добавил, что победители получают специальные разрешения на 5 лет и будут иметь право проводить геологическое изучение и добычу янтаря на этих участках.

Чтобы защитить арендаторов, 12 января полиция начала масштабные отработки "янтарных" территорий области с целью выявления и пресечения нелегальной добычи.

Напомним, на Ровенщине полиция будет проводить "янтарные" рейды. К рейдам будут привлекать полицейский спецназ, Нацгвардию и специальную технику.

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