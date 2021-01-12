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12 січня 2021, 11:32 320

На Рівненщині поліція буде проводити "бурштинові” рейди

12 січня 2021, 11:32 320
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До рейдів будуть залучати поліцейський спецназ, Нацгвардію та спеціальну техніку
До рейдів будуть залучати поліцейський спецназ, Нацгвардію та спеціальну техніку
Фото: Нацполіція
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Сьогодні, 12 січня, в рамках кампанії по протидії незаконному видобутку бурштину правоохоронці розпочинають масштабне відпрацювання північних районів Рівненської області.

Про це повідомили в поліції Рівненської області, передає RegioNews.

Працівники поліції будуть проводити рейди в райони, де відбувається нелегальний видобуток. У них будуть брати участь бійці роти поліції особливого призначення, спецпризначенці КОРДу, працівники підрозділу тактико-оперативного реагування Управління патрульної поліції в Рівненській області, оперативного штабу та бійці Нацгвардії.

Для виявлення і припинення нелегального видобутку у важкодоступних місцях задіюється майже 20 одиниць спеціальної техніки.

Чинним законодавством передбачено процедуру отримання спецдозволів для легального видобутку бурштину-сирцю. Тож наша основна мета - відновити порядок та законність у поліських районах, адже кожен громадянин має гарантоване право на чесну працю”, - заявив начальник поліції Рівненщини Олексій Камишанський.

В Нацполіції зазначають, що у них достатньо сил та засобів, аби не допустити масових безпорядків та правопорушень з боку місцевого населення на території північних районів області.

Нагадаємо, Держгеонадра проведе е-аукціони з продажу семи ділянок бурштиноносних надр. Загальна стартова вартість лотів становить близько 21 млн грн.

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