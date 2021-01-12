Стрілянина у Полтаві: поліція підозрює замах на умисне вбивство
Відкрите кримінальне провадження за фактом інциденту
Відкрите кримінальне провадження за фактом інциденту
На Полтавщині поліція встановлює обставини стрілянини в обласному центрі.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавщини.
За фактом стрілянини сьогодні, близько 12-ї години на вул. Нижньомлинській у Полтаві відкрите кримінальне провадження.
Провадження відкрили за статтею 15, частиною 2 статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, сьогодні у Полтаві посеред вулиці сталася стрілянина: є постраждалий, його госпіталізували.
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