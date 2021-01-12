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12 січня 2021, 21:55 2

Стрілянина у Полтаві: поліція підозрює замах на умисне вбивство

12 січня 2021, 21:55 2
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Відкрите кримінальне провадження за фактом інциденту
Відкрите кримінальне провадження за фактом інциденту
Фото з відкритих джерел
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На Полтавщині поліція встановлює обставини стрілянини в обласному центрі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавщини.

За фактом стрілянини сьогодні, близько 12-ї години на вул. Нижньомлинській у Полтаві відкрите кримінальне провадження.

Провадження відкрили за статтею 15, частиною 2 статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, сьогодні у Полтаві посеред вулиці сталася стрілянина: є постраждалий, його госпіталізували.

стрілянина Полтава поліція кримінальна справа замах
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