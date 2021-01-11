Городской совет Черкасс на время локдауна идет в отпуск - Бондаренко

Он утверждает, что в результате карантина местный бюджет недополучил значительный объем средств

Он утверждает, что в результате карантина местный бюджет недополучил значительный объем средств

Фото: из открытых источников

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что в целях экономии средств городского бюджета с 12 января сотрудники Черкасского городского совета идут в отпуск за свой счет.

Об этом сообщает пресс-служба Черкасского городского совета, передает RegioNews.

По его словам, при подобных обстоятельствах вероятно, что местные бюджеты смогут обеспечивать только защищенные статьи и заработную плату.

Предыдущий локдаун, который действовал весной, закончился для нашего города недополучением почти 200 миллионов гривен поступлений в городской бюджет. В результате мы вынуждены были свернуть большое количество проектов. Чем обернется нынешний карантин - покажет время", - сообщил Бондаренко.

Он добавил, что "с финансовой точки зрения - может быть коллапс" и выразил надежду, что Кабмин смягчит карантин, учитывая стабильную динамику заболеваемости на COVID-19.

Напомним, ранее Черкасский городской голова спрогнозировал ослабление жесткого карантина.

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