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Доба в ООС: сім порушень режиму "тиші" з боку окупантів і зрив ремонту на водогоні в "сірій" зоні
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08 січня 2021, 18:42 20

Доба в ООС: сім порушень режиму "тиші" з боку окупантів і зрив ремонту на водогоні в "сірій" зоні

08 січня 2021, 18:42 20
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Серед українськиї воїнів бойових втрат немає
Фото з відкритих джерел
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Протягом поточної доби, 8 січня, у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Вранці, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій зі 120-ти мм мінометів, протитанкових та автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також - великокаліберних кулеметів. А поблизу Водяного, що неподалік Донецька, противник здійснив кілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї.

На обстріли противника наші захисники дали адекватну відповідь. Серед українських воїнів бойових втрат немає.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російсько-окупаційні війська відкрили провокативний попереджувальний вогонь зі стрілецької зброї та гранатомета неподалік Південного у напрямку робочої бригади, яка здійснювала ремонтні роботи з відновлення водопостачання, що було сплановано на ділянці водогону "Горлівка–Торецьк". Для уникнення жертв роботи було припинено. Сторонами було повторно вжиті заходи щодо дотримання режиму тиші. О 12.00 відновлювальні роботи продовжились. Однак, незважаючи на домовленості, близько 14.00 противник знову відкрив провокативний вогонь зі стрілецької зброї. Роботи було негайно припинено, робочу бригаду виведено із зони робіт, - повідомляють у штабі ООС.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 6 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, як повідомляє Держприкордонслужба, у локдаун умови перетину лінії розмежування не змінюються.

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