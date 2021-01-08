Сутки в ООС: семь нарушений режима "тишины" со стороны оккупантов и срыв ремонта на водопроводе в "серой" зоне

Среди украинских воинов боевых потерь нет

Среди украинских воинов боевых потерь нет

Фото из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Утром, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из 120-ти мм минометов, противотанковых и автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. А вблизи Водяного, недалеко от Донецка, противник совершил несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия.

На обстрелы противника наши защитники дали адекватный ответ. Среди украинских воинов боевых потерь нет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска открыли провокационный предупредительный огонь из стрелкового оружия и гранатомета неподалеку Южного в направлении рабочей бригады, которая осуществляла ремонтные работы по восстановлению водоснабжения, что было спланировано на участке водопровода "Горловка–Торецк". Для избежания жертв работы были прекращены. Сторонами были повторно приняты меры по соблюдению режима тишины. В 12.00 восстановительные работы продолжились. Однако, несмотря на договоренности, около 14.00 противник снова открыл провокационный огонь из стрелкового оружия. Работы были немедленно прекращены, рабочая бригада выведена из зоны работ, - сообщают в штабе ООС.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 6 взрывоопасных предметов.

Напомним, как сообщает Госпогранслужба, в локдаун условия пересечения линии разграничения не меняются.