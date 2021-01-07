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07 січня 2021, 10:30 6

В Україні на Різдво зафіксували дев`ять тисяч нових хворих на Covid-19

07 січня 2021, 10:30 6
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До лікарень госпіталізовано 2567 людей
Фото з відкритих джерел
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Станом на ранок 7 січня в Україні зафіксовано 8 997 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров`я Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 227 дітей та 385 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 2 567 осіб, зафіксовано 148 летальних випадків, одужало – 11 316 людей.

За добу здійснено 54 438 тестувань (зокрема методом ПЛР – 37 287, методом ІФА – 17 151).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (731), Одеській (694), Харківській (599), Донецькій (572) та Запорізькій (509) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 731 випадок;

Вінницька область – 250 випадків;

Волинська область – 142 випадки;

Дніпропетровська область – 414 випадків;

Донецька область – 572 випадки;

Житомирська область – 463 випадки;

Закарпатська область – 111 випадків;

Запорізька область – 509 випадків;

Івано-Франківська область – 137 випадків;

Київська область – 480 випадків;

Кіровоградська область – 82 випадки;

Луганська область – 331 випадок;

Львівська область – 288 випадків;

Миколаївська область – 411 випадків;

Одеська область – 694 випадків;

Полтавська область – 389 випадків;

Рівненська область – 326 випадків;

Сумська область – 505 випадків;

Тернопільська область – 198 випадків;

Харківська область – 599 випадків;

Херсонська область – 147 випадків;

Хмельницька область – 411 випадків;

Черкаська область – 233 випадки;

Чернівецька область – 161 випадок;

Чернігівська область – 413 випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 099 493 особи, одужало – 773 214 осіб, летальних випадків – 19 505, проведено ПЛР-тестувань – 5 717 403.

8 997 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 січня 2021 року. Зокрема,...

Posted by Максим Степанов on Wednesday, January 6, 2021

Нагадаємо, минулої доби в Україні додалося 6911 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли 228 людей.

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