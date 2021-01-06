В КИУ рассказали, кто из нардепов меньше всего голосовал в Раде в 2020 году

Лидером среди народных депутатов по количеству голосований является Александр Бакумов (Слуга народа)

Лидером среди народных депутатов по количеству голосований является Александр Бакумов (Слуга народа)

Фото из открытых источников

За период с 1 января 2020 года до 1 января 2021 года в Верховной Раде состоялось 4154 парламентских голосования, однако отдельные народные депутаты фактически не голосовали в течение года

Как пишет RegioNews, об этом сообщил Комитет избирателей Украины, проанализировав участие народных депутатов, парламентских фракций и групп в голосованиях.

"Так, девять народных депутатов пропустили более 90% голосований в год. Самый низкий показатель голосований среди всех народных депутатов по итогам года у народного депутата Вадима Столара ("Оппозиционная платформа — За жизнь"), который принял участие лишь в чуть более, чем 1% голосований (совокупно нажал кнопку "за", "против", "воздержался" 80 раз)", - сообщили в КИУ.

Похожие показатели у Степана Ивахива (группа "За будущее"), который принял участие в 2% голосований. Среди антилидеров также Александр Дубинский ("Слуга народа") и Вадим Рабинович (ОПЗЖ), которые приняли участие в 5% голосований. Народный депутат Александр Герега ("За будущее") принял участие в 7% голосований, Игорь Палица ("За будущее") — 8%, Дмитрий Шенцев (внефракционный) — 9%, Андрей Деркач (внефракционный) — 9%, Игорь Абрамович (ОПЗЖ) — 10%

Зато лидером среди народных депутатов по количеству голосований является Александр Бакумов ( "Слуга народа"), который принял участие в 4153 голосований с 4154 возможных (99,98%). В 98% голосований приняли участие Сергей Кальченко, Марьяна Безуглая, Максим Павлюк, Владлен Неклюдов.

"Всего в течение года чаще всего голосовали депутаты" Слуги народа "и" Европейской солидарности ". В среднем депутаты" Слуги народа "приняли участие в 84% голосований Рады за год, ЕС — 78%. Несколько ниже показатели у депутатов" Голоса "- 74% и группы "Доверие" — 71%. Депутаты ВО "Батькивщина" в среднем приняли участие в 63% голосований ", — сообщили в КИУ.

Чаще всего игнорировали голосования Рады депутаты "Оппозиционной платформы — За жизнь" и группы "За будущее". Депутаты ОПЗЖ в среднем приняли участие лишь в 54% голосований ВР за год, "За будущее" — 52%.

9 депутатов почти не голосовали в Раде на протяжении года, - КИУ Комитет избирателей Украины проанализировал участие народных... Posted by КОМИТЕТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ УКРАИНЫ on Wednesday, January 6, 2021

Напомним, ранее в КИУ рассказали, кто в Раде не ходит на заседания.