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06 января 2021, 15:00 10

В КИУ рассказали, кто из нардепов меньше всего голосовал в Раде в 2020 году

06 января 2021, 15:00 10
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Лидером среди народных депутатов по количеству голосований является Александр Бакумов (Слуга народа)
Лидером среди народных депутатов по количеству голосований является Александр Бакумов (Слуга народа)
Фото из открытых источников
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За период с 1 января 2020 года до 1 января 2021 года в Верховной Раде состоялось 4154 парламентских голосования, однако отдельные народные депутаты фактически не голосовали в течение года

Как пишет RegioNews, об этом сообщил Комитет избирателей Украины, проанализировав участие народных депутатов, парламентских фракций и групп в голосованиях.

"Так, девять народных депутатов пропустили более 90% голосований в год. Самый низкий показатель голосований среди всех народных депутатов по итогам года у народного депутата Вадима Столара ("Оппозиционная платформа — За жизнь"), который принял участие лишь в чуть более, чем 1% голосований (совокупно нажал кнопку "за", "против", "воздержался" 80 раз)", - сообщили в КИУ.

Похожие показатели у Степана Ивахива (группа "За будущее"), который принял участие в 2% голосований. Среди антилидеров также Александр Дубинский ("Слуга народа") и Вадим Рабинович (ОПЗЖ), которые приняли участие в 5% голосований. Народный депутат Александр Герега ("За будущее") принял участие в 7% голосований, Игорь Палица ("За будущее") — 8%, Дмитрий Шенцев (внефракционный) — 9%, Андрей Деркач (внефракционный) — 9%, Игорь Абрамович (ОПЗЖ) — 10%

Зато лидером среди народных депутатов по количеству голосований является Александр Бакумов ( "Слуга народа"), который принял участие в 4153 голосований с 4154 возможных (99,98%). В 98% голосований приняли участие Сергей Кальченко, Марьяна Безуглая, Максим Павлюк, Владлен Неклюдов.

"Всего в течение года чаще всего голосовали депутаты" Слуги народа "и" Европейской солидарности ". В среднем депутаты" Слуги народа "приняли участие в 84% голосований Рады за год, ЕС — 78%. Несколько ниже показатели у депутатов" Голоса "- 74% и группы "Доверие" — 71%. Депутаты ВО "Батькивщина" в среднем приняли участие в 63% голосований ", — сообщили в КИУ.

Чаще всего игнорировали голосования Рады депутаты "Оппозиционной платформы — За жизнь" и группы "За будущее". Депутаты ОПЗЖ в среднем приняли участие лишь в 54% голосований ВР за год, "За будущее" — 52%.

9 депутатов почти не голосовали в Раде на протяжении года, - КИУ Комитет избирателей Украины проанализировал участие народных...

Posted by КОМИТЕТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ УКРАИНЫ on Wednesday, January 6, 2021

Напомним, ранее в КИУ рассказали, кто в Раде не ходит на заседания.

Украина Верховная Рада голосование парламент комитет
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