Головні прогульники року: у КВУ розповіли, хто в Раді не ходить на засідання

Найменше відвідували засідання депутати групи "За майбутнє"

Найменше відвідували засідання депутати групи "За майбутнє"

Головними прогульниками у Верховній Раді за 2020 рік стали народні депутати від групи "За майбутнє". В середньому впродовж року на засідання приходила лише половина депутатів групи.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Комітету виборців України.

Також низькі показники реєстрації в народних депутатів "Опозиційної платформи - За життя". В середньому на засіданнях Ради реєструвалося 53% депутатів політсили. У депутатів ВО "Батьківщини" показники відвідування на рівні 56%", - сказано в повідомленні.

Вищі результати в депутатів групи "Довіра" та фракції "Голос". У середньому на засідання приходили 67% нардепів "Голосу" та 68% - "Довіри".

Лідерами за відвідуваннями Ради впродовж 2020 року стали народні депутати "Слуги Народу" (72%) та "Європейської солідарності" (71%).

У 2020 році на показники відвідування Верховної Ради об’єктивно вплинула ситуація із коронавірусом. Проте в розрізі фракцій і груп ВР загальна тенденція не змінилася: депутати одних політичних сил стабільно відвідують пленарні засідання, тоді як інші їх регулярно прогулюють", - заявляють у КВУ.

Юридично за пропуск пленарних засідань ВР без поважних причин передбачено фінансові штрафи. Однак на практиці це не стало достатньою мотивацією для частини народних депутатів, які систематично ігнорували та продовжують ігнорувати засідання парламенту, вважають в Комітеті.

Раніше повідомлялося, що в грудні на засіданнях Ради не були присутні 20 нардепів.