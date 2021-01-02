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02 січня 2021, 18:06 8

Саміт "Кримської платформи” по деокупації півострова перенесли на літо

02 січня 2021, 18:06 8
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Раніше його планували провести у травні
Фото: із відкритих джерел
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Міжнародний саміт лідерів держав-партнерів України з питань координації дій міжнародного спільноти з деокупації Криму і захисту прав та інтересів кримчан перенесли на літо 2021 року.

Про це повідомив в інтерв’ю для видання "Дзеркало тижня” дипломатичний радник президента України Ігор Жовква, передає RegioNews.

За його словами, у 2021 році Україна має зробити акцент на змістовній роботі з приводу деокупації півострова.

Важливими стануть результати саміту лідерів держав-партнерів на підтримку міжнародного формату Кримської платформи, який готуємося провести в Україні влітку 2021 року”, — розповів Жовква.

Платформа буде працювати на кількох рівнях. Перший — вищий політичний рівень, до якого приєднаються керівники іноземних держав. Другий — рівень міністрів закордонних справ і міністрів оборони. Третій — міжпарламентський рівень, і четвертий — рівень експертів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли розпочне свою роботу Кримська платформа.

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