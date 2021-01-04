17:08  04 січня
У Зеленського очікують на "COVID-бум" через святкування Нового року
13:39  04 січня
В поліції надали офіційний коментар щодо "білоруського сліду" у вбивстві Шеремета
18:02  04 січня
Бойовики двічі порушили "тишу" на Донбасі: стріляли з гранатометів та кулемета
UA | RU
UA | RU
04 січня 2021, 18:02 5

Бойовики двічі порушили "тишу" на Донбасі: стріляли з гранатометів та кулемета

04 січня 2021, 18:02 5
Читайте также на русском языке
Бойових втрат та поранень серед українських воїнів немає
Бойових втрат та поранень серед українських воїнів немає
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Від початку поточної доби на Донбасі на переважній більшості ділянок відповідальності українських бригад в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігалася тиша. Всього зафіксовано тільки два порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування РФ здійснили неприцільні постріли в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

Другий обстріл було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Луганське. Тут ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Зазначається, що серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.

Нагадаємо, 3 грудня на Донбасі в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Донбас ООС обстріл військова техніка бойовики
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Волинську облраду
Капкан для президента. Чому відсторонення Тупицького зробить із Зеленського диктатора або посміховисько
Всі публікації »
Ігор Попов
Сергій Гайдай
Валентин Кім
Всі блоги »