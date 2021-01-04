Бойовики двічі порушили "тишу" на Донбасі: стріляли з гранатометів та кулемета
Від початку поточної доби на Донбасі на переважній більшості ділянок відповідальності українських бригад в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігалася тиша. Всього зафіксовано тільки два порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування РФ здійснили неприцільні постріли в бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.
Другий обстріл було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Луганське. Тут ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Зазначається, що серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.
Нагадаємо, 3 грудня на Донбасі в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.