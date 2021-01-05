Донбасс: от начала суток на линии разграничения – "тишина"

За минувшие сутки режим прекращения огня нарушался пять раз

За минувшие сутки режим прекращения огня нарушался пять раз

Фото из открытых источников

В течение минувших суток, 4 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

На протяжении прошлых суток российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", неподалеку Водяного и Лебединского. А вблизи населенного пункта Гнутово противник дважды открывал огонь не только из гранатометов, но и из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Луганского вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько неприцельных выстрелов из автоматических гранатометов и станковых противотанковых гранатометов.

Все факты нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет, - сообщают в штабе ООС.

От начала текущих суток, 5 января, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Вдоль всей линии разграничения наблюдается тишина.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и далее контролируема украинскими воинами.

Вместе с тем, за прошедшие сутки представители Национальной полиции Украины из состава ОС зафиксировали 67 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4742 транспортных средства и 4403 лица.

В минувшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 419 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 611 человек. Через КПВВ "Новотроицкое" – 62 и 70 человек соответственно.

Напомним, вчера сообщалось, что боевики дважды нарушили "тишину" на Донбассе: стреляли из гранатометов и пулемета.