Саммит "Крымской платформы" по деоккупации полуострова перенесли на лето

Ранее его планировали провести в мае

Ранее его планировали провести в мае

Фото: из открытых источников

Международный саммит лидеров государств-партнеров Украины по вопросам координации действий международного сообщества с деоккупации Крыма и защиты прав и интересов крымчан перенесли на лето 2021 года.

Об этом сообщил в интервью для издания "Зеркало недели" дипломатический советник президента Украины Игорь Жовква, передает RegioNews.

По его словам, в 2021 году Украина должна сделать акцент на содержательной работе по поводу деоккупации полуострова.

Важными станут результаты саммита лидеров государств-партнеров в поддержку международного формата Крымской платформы, который готовимся провести в Украине летом 2021 года", - рассказал Жовква.

Платформа будет работать на нескольких уровнях. Первый - высший политический уровень, к которому присоединятся руководители иностранных государств. Второй - уровень министров иностранных дел и министров обороны. Третий - межпарламентский уровень, и четвертый - уровень экспертов.

Напомним, ранее стало известно, когда начнет свою работу Крымская платформа.