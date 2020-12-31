Біля квартири матері активіста Шабуніна у Рівному виявили саморобний вибуховий пристрій

Активіст розцінив це як погрози йому особисто

Активіст розцінив це як погрози йому особисто

Фото Нацполіції

У місті Рівне правоохоронці отримали повідомлення про те, що на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку під дверима квартири виявлено саморобний вибуховий пристрій. Він складався з двох гранат і чорної коробки. Встановлено, що у квартирі мешкає матір громадського активіста Віталія Шабуніна.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Нацполіцію.

Місце біля квартири матері активіста Шабуніна в Рівному, де знайдений саморобний вибуховий пристрій, оглянули співробітники вибухотехнічної служби, слідчо-оперативна група та оперативники, проводяться першочергові слідчі та оперативно-розшукові заходи для встановлення мотивів такого вчинку і особи чи осіб, причетних до цієї події.

Керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін на своїй сторінці у Facebook заявив, що його мамі підклали вибухівку під двері у Рівному, щоб залякати його, а сприяла цьому безкарність злочинів проти активістів.

Моїй мамі підклали вибуховий пристрій під двері квартири. Якщо пристрій дійсно вибуховий (а так стверджує нацполіція), то маму збиралися вбити. Очевидно, що це мені такий "привіт", а не 69-річній літній жінці, яка вже майже нічого не бачить, - написав Шабунін.

Він додав, що хто б за цим не стояв, він впевнений у власній безкарності, і розкритикував правоохоронну, судову та безпекову системи.

Моїй мамі підклали вибуховий пристрій під двері квартири. Якщо пристрій дійсно вибуховий (а так стверджує нацполіція... Posted by Vitaliy Shabunin on Wednesday, December 30, 2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що родині журналіста Лещенка погрожують через справу Татарова.