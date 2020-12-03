16:57  03 грудня
В Україні хочуть за новим механізмом встановлювати тарифи на комуналку
18:46  03 грудня
В СБУ назвали причину обшуків в "Укроборонпромі"
18:10  03 грудня
Окупанти на Донбасі наростили обстріли: Сьогодні вже сім разів смалили по ЗСУ
UA | RU
UA | RU
03 грудня 2020, 14:33 4

Крищенко заявив, що столична поліція є неукомплектованою

03 грудня 2020, 14:33 4
Читайте также на русском языке
Йдеться про неукомплектованість на 10-12%
Йдеться про неукомплектованість на 10-12%
Фото: МВС
Читайте также
на русском языке

Очільник столичної поліції Андрій Крищенко заявив, що поліція Києва неукомплектована у середньому на 10-12%.

Про це він повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна", пише RegioNews.

"Я б не назвав його гострим (дефіцит кадрів, – ред.), були часи, коли він був гострішим. Взагалі у нас приблизно 10-12% некомплект в середньому. Є служби, слідчі підрозділи, оперативні, які більше укомплектовані, є ті, де більший некомплект", – сказав Крищенко.

Глава поліції Києва додав, що це пов'язано і з умовами несення служби, графіком, грошовим забезпеченням.

Нагадаємо, главу департаменту Нацполіції Івана Наумова звільнили після скандалу із порушенням карантину.

Україна Київ поліція правоохоронці Нацполіція
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Голова Черкаської ОДА Сергій Сергійчук: Місцеві клани десятиліттями викачують з області ресурси
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Київську облраду
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Єгор Соболєв
Всі блоги »