Крищенко заявив, що столична поліція є неукомплектованою

Про це він повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна", пише RegioNews.

"Я б не назвав його гострим (дефіцит кадрів, – ред.), були часи, коли він був гострішим. Взагалі у нас приблизно 10-12% некомплект в середньому. Є служби, слідчі підрозділи, оперативні, які більше укомплектовані, є ті, де більший некомплект", – сказав Крищенко.