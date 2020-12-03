Крищенко заявив, що столична поліція є неукомплектованою
Йдеться про неукомплектованість на 10-12%
Йдеться про неукомплектованість на 10-12%
Очільник столичної поліції Андрій Крищенко заявив, що поліція Києва неукомплектована у середньому на 10-12%.
Про це він повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна", пише RegioNews.
"Я б не назвав його гострим (дефіцит кадрів, – ред.), були часи, коли він був гострішим. Взагалі у нас приблизно 10-12% некомплект в середньому. Є служби, слідчі підрозділи, оперативні, які більше укомплектовані, є ті, де більший некомплект", – сказав Крищенко.
Глава поліції Києва додав, що це пов'язано і з умовами несення служби, графіком, грошовим забезпеченням.
Нагадаємо, главу департаменту Нацполіції Івана Наумова звільнили після скандалу із порушенням карантину.
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