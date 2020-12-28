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28 грудня 2020, 20:48 8

Уряд встановив граничну кількість працівників місцевих держадміністрацій

28 грудня 2020, 20:48 8
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З 1 січня 2021 року передбачається зменшення граничної чисельності працівників районних державних адміністрацій на 14 951 одиницю у зв'язку з приведенням системи райдержадміністрацій у відповідність адміністративно-територіальному устрою
З 1 січня 2021 року передбачається зменшення граничної чисельності працівників районних державних адміністрацій на 14 951 одиницю у зв'язку з приведенням системи райдержадміністрацій у відповідність адміністративно-територіальному устрою
Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів визначив граничну чисельність працівників місцевих державних адміністрацій, виходячи з нової кількості райдержадміністрацій та примірних штатів, розроблених Міністерством розвитку громад та територій.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді, народний депутат від "Слуги народу" Василь Мокан, пише RegioNews.

"На сьогоднішньому засіданні уряд ухвалив проєкт Постанови "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету міністрів України від 25 березня 2014 р. № 91", яка пропонує визначити граничну чисельність працівників місцевих державних адміністрацій, виходячи з нової кількості райдержадміністрацій та примірних штатів, розроблених Міністерством розвитку громад", - написав він.

Мокан додав, що чисельність працівників райдержадміністрацій пропонується установити у кількості 17 614 одиниць (наразі - 32 565 одиниць), обласних державних адміністрацій - 16 717 одиниць (існуючий рівень).

Із 1 січня 2021 року передбачається зменшення граничної чисельності працівників районних державних адміністрацій на 14 951 одиницю у зв'язку з приведенням системи райдержадміністрацій у відповідність адміністративно-територіальному устрою, визначеному Постановою Верховної Ради від 17 липня 2020 року №807-ІХ "Про утворення та ліквідацію районів".

Із 1 липня 2021 року передбачається зменшення граничної чисельності працівників обласних державних адміністрацій на 546 одиниць у зв'язку з утворенням територіальних органів Національної соціальної сервісної служби.

Рішення ухвалено із одноденним доопрацюванням у Секретаріаті КМУ.

Також уряд ухвалив проєкт Постанови "Про внесення змін до Постанови Кабінету міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 606", яким передбачається групування структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій за напрямками їх реалізації повноважень щодо здійснення виконавчої влади та щодо здійснення окремих повноважень органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, 28 грудня Кабмін погодив кандидатуру нової заступниці голови Київської ОДА.

Кабмін Україна уряд рішення держава
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