Кабмін погодив кандидатуру нової заступниці голови Київської ОДА
Відбулося останнє засідання Уряду у 2020 році
Відбулося останнє засідання Уряду у 2020 році
28 грудня під час засідання Кабінет Міністрів погодив призначення заступницею голови Київської обласної державної адміністрації Тетяни Щербак.
Про це у Facebook повідомив представник уряду у Верховній Раді і нардеп від "Слуги народу” Василь Мокан, передає RegioNews.
На сьогоднішньому засіданні члени Кабміну проголосували за: (погодження – ред.) призначення Щербак Тетяни Василівни - заступницею голови Київської ОДА”, - розповів Мокан.
Він також повідомив, що Кабмін поголосував за призначення Віктора Жори заступником голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
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