Кабмін погодив кандидатуру нової заступниці голови Київської ОДА

Відбулося останнє засідання Уряду у 2020 році

Відбулося останнє засідання Уряду у 2020 році

Фото: Кабмін

28 грудня під час засідання Кабінет Міністрів погодив призначення заступницею голови Київської обласної державної адміністрації Тетяни Щербак.

Про це у Facebook повідомив представник уряду у Верховній Раді і нардеп від "Слуги народу” Василь Мокан, передає RegioNews.

На сьогоднішньому засіданні члени Кабміну проголосували за: (погодження – ред.) призначення Щербак Тетяни Василівни - заступницею голови Київської ОДА”, - розповів Мокан.

Він також повідомив, що Кабмін поголосував за призначення Віктора Жори заступником голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Нагадаємо, в Україні знову з’явиться Міністерство аграрної політики - рішення Кабміну.