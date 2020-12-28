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28 декабря 2020, 20:48 9

Правительство установило предельную численность работников местных госадминистраций

28 декабря 2020, 20:48 9
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С 1 января 2021 года предполагается уменьшение предельной численности работников районных государственных администраций на 14 951 единицу в связи с приведением системы райгосадминистраций в соответствие административно-территориальному устройству
С 1 января 2021 года предполагается уменьшение предельной численности работников районных государственных администраций на 14 951 единицу в связи с приведением системы райгосадминистраций в соответствие административно-территориальному устройству
Фото из открытых источников
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Кабинет министров определил предельную численность работников местных государственных администраций, исходя из нового количества райгосадминистраций и примерных штатов, разработанных Министерством развития общин и территорий.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат от "Слуги народа" Василий Мокан, пишет RegioNews.

"На сегодняшнем заседании правительство приняло проект Постановления "О внесении изменений в приложение к постановлению Кабинета министров Украины от 25 марта 2014 г. № 91", который предлагает определить предельную численность работников местных государственных администраций, исходя из нового количества райгосадминистраций и примерных штатов, разработанных Министерством развития общин", - написал он.

Мокан добавил, что численность работников райгосадминистраций предлагается установить в количестве 17 614 единиц (сейчас - 32 565 единиц), областных государственных администраций - 16 717 единиц (существующий уровень).

С 1 января 2021 года предполагается уменьшение предельной численности работников районных государственных администраций на 14 951 единицу в 'связи с приведением системы райгосадминистраций в соответствие административно-территориальному устройству, определенном Постановлением Верховной Рады от 17 июля 2020 года №807-IX "О создании и ликвидации районов".

С 1 июля 2021 года предполагается уменьшение предельной численности работников областных государственных администраций на 546 единиц в связи с образованием территориальных органов Национальной социальной сервисной службы.

Решение принято с однодневной доработкой в Секретариате КМУ.

Также правительство приняло проект Постановления "О внесении изменений в Постановления Кабинета министров Украины от 18 апреля 2012 г. № 606", которым предусматривается группировка структурных подразделений местных государственных администраций по направлениям их реализации полномочий по осуществлению исполнительной власти и осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления.

Напомним, 28 декабря Кабмин согласовал кандидатуру нового заместителя председателя Киевской ОГА.

Кабмин Украина правительство решение государство
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