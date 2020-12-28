Правительство установило предельную численность работников местных госадминистраций

С 1 января 2021 года предполагается уменьшение предельной численности работников районных государственных администраций на 14 951 единицу в связи с приведением системы райгосадминистраций в соответствие административно-территориальному устройству

С 1 января 2021 года предполагается уменьшение предельной численности работников районных государственных администраций на 14 951 единицу в связи с приведением системы райгосадминистраций в соответствие административно-территориальному устройству

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Кабинет министров определил предельную численность работников местных государственных администраций, исходя из нового количества райгосадминистраций и примерных штатов, разработанных Министерством развития общин и территорий.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат от "Слуги народа" Василий Мокан, пишет RegioNews. "На сегодняшнем заседании правительство приняло проект Постановления "О внесении изменений в приложение к постановлению Кабинета министров Украины от 25 марта 2014 г. № 91", который предлагает определить предельную численность работников местных государственных администраций, исходя из нового количества райгосадминистраций и примерных штатов, разработанных Министерством развития общин", - написал он. Мокан добавил, что численность работников райгосадминистраций предлагается установить в количестве 17 614 единиц (сейчас - 32 565 единиц), областных государственных администраций - 16 717 единиц (существующий уровень). С 1 января 2021 года предполагается уменьшение предельной численности работников районных государственных администраций на 14 951 единицу в 'связи с приведением системы райгосадминистраций в соответствие административно-территориальному устройству, определенном Постановлением Верховной Рады от 17 июля 2020 года №807-IX "О создании и ликвидации районов". С 1 июля 2021 года предполагается уменьшение предельной численности работников областных государственных администраций на 546 единиц в связи с образованием территориальных органов Национальной социальной сервисной службы. Решение принято с однодневной доработкой в Секретариате КМУ. Также правительство приняло проект Постановления "О внесении изменений в Постановления Кабинета министров Украины от 18 апреля 2012 г. № 606", которым предусматривается группировка структурных подразделений местных государственных администраций по направлениям их реализации полномочий по осуществлению исполнительной власти и осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления. Напомним, 28 декабря Кабмин согласовал кандидатуру нового заместителя председателя Киевской ОГА.

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