Українські рятувальники перейшли на посилений режим й залучили авіацію

У кожній області рятувальники посилили моніторинг пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах

У кожній області рятувальники посилили моніторинг пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах

Фото: МВС

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій у період відзначення Різдва працюватимуть у посиленому режимі. Для забезпечення швидкого реагування на надзвичайні події залучили літак АН-26.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, пише RegioNews.

У кожній області рятувальники посилили моніторинг пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах державного значення, а також проводять профілактичну роботу з населенням.

"Також здійснюється посилений моніторинг пожежної ситуації на об'єктах з масовим перебуванням людей", - додали в МВС.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві ліквідували масштабну пожежу, яку гасили понад 9 годин.