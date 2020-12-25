Українські рятувальники перейшли на посилений режим й залучили авіацію
У кожній області рятувальники посилили моніторинг пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах
У кожній області рятувальники посилили моніторинг пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах
Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій у період відзначення Різдва працюватимуть у посиленому режимі. Для забезпечення швидкого реагування на надзвичайні події залучили літак АН-26.
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, пише RegioNews.
У кожній області рятувальники посилили моніторинг пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах державного значення, а також проводять профілактичну роботу з населенням.
"Також здійснюється посилений моніторинг пожежної ситуації на об'єктах з масовим перебуванням людей", - додали в МВС.
Нагадаємо, нещодавно у Полтаві ліквідували масштабну пожежу, яку гасили понад 9 годин.
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