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25 грудня 2020, 11:41 5

Українські рятувальники перейшли на посилений режим й залучили авіацію

25 грудня 2020, 11:41 5
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У кожній області рятувальники посилили моніторинг пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах
У кожній області рятувальники посилили моніторинг пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах
Фото: МВС
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Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій у період відзначення Різдва працюватимуть у посиленому режимі. Для забезпечення швидкого реагування на надзвичайні події залучили літак АН-26.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, пише RegioNews.

У кожній області рятувальники посилили моніторинг пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах державного значення, а також проводять профілактичну роботу з населенням.

"Також здійснюється посилений моніторинг пожежної ситуації на об'єктах з масовим перебуванням людей", - додали в МВС.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві ліквідували масштабну пожежу, яку гасили понад 9 годин.

Україна поліція МВС літак рятувальники
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