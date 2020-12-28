В парламенте сказали, как Тупицкого могут отстранить от должности главы КСУ

Назначенное президентом лицо может отстранить глава государства по представлению прокурора

Назначенное президентом лицо может отстранить глава государства по представлению прокурора

Сайт КСУ

Об этом заявила народный депутат от "Слуги народа", председатель подкомитета по вопросам политической реформы и конституционного права Ольга Совгиря в эфире канала "Украина 24", пишет RegioNews.

Она отметила, что назначенное президентом лицо может отстранить глава государства по представлению прокурора.

"Уголовным процессуальным кодексом предусмотрена возможность об отстранении от исполнения обязанностей. Там говорится, что если президент назначает (на должность, - ред.) определенное лицо, то он имеет право отстранить его по представлению прокурора. Я сейчас слышу некоторые комментарии об отстранении, что якобы это не предусмотрено в законе о Конституционном суде, поэтому это не может применяться", - сказала Совгиря.

Однако, по ее мнению, деятельность КСУ регулируется не только Конституцией и законом о Конституционном суде.

"И если в законе о КСУ такая процедура не предусмотрена, это не значит, что на его судей не распространяются другие законы. На них распространяется действие Уголовного процессуального кодекса, поэтому эта норма абсолютно спокойно может быть применена", — сказала она.

Депутат объяснила, как происходит отстранение и может ли Тупицкий его проигнорировать или восстановиться через суд.

"Во исполнение обращения должно быть распоряжение или указ президента, и конечно, каждый гражданин волен не выполнять какие-то законодательные акты, но он должен понимать, что за невыполнение наступает ответственность. Если указ или распоряжение будут выданы, они должны выполняться, и если кто-то ставит их под сомнение, то он должен доказать в судебном порядке, что этот указ незаконный или неконституционный", — сказала она.

Напомним, сегодня председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому сообщено о подозрении в совершении влияния на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.

Также сообщалось, что 28 декабря глава КСУ Тупицкий не явился в Офис генпрокурора для вручения подозрения, сообщение о подозрении главе КСУ направили почтой.