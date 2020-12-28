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28 грудня 2020, 13:59 92

У Запоріжжі прийняли міський бюджет. Без обговорення

28 грудня 2020, 13:59 92
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Депутати впоралися за 15 хвилин
Депутати впоралися за 15 хвилин
Фото з відкритих джерел
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На сьогоднішньому пленарному засіданні депутати Запорізької міської ради затвердили головний фінансовий документ на наступний рік.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на портал "Акцент".

На сьогоднішньому пленарному засіданні (3-є пленарне засідання 2-ї позачергової сесії) депутати Запорізької міської ради затвердили головний фінансовий документ на наступний рік.

Міський голова коротко представив бюджет міста і запропонував підтримати його, після чого депутати дружно проголосували. Документ підтримало 40 народних обранців. На відміну від попередніх років, цього разу все пройшло без обговорення з боку депутатів.

Розмір доходів установлено в сумі 7 млрд 886 млн гривень (доходи загального фонду – 7,753 млрд, спеціального фонду – 133,3 млн гривень).

Витрати встановлені у сумі 7 млрд 912 млн гривень (видатки загального фонду – 6,633 млрд гривень, видатки спеціального фонду – 1,276 млрд гривень).

Серед великих статей витрат: "Запоріжелектротранс" — 500 млн грн, Мфжнародний аеропорт Запоріжжя — 139 млн грн, капремонт жилижного фонду — 136 млн грн, капремонти установ освіти — 86 млн грн, реконструкція пл. Запорізької — 59 млн грн, придбання медичного обладнання — 70 млн грн, парк ім. Шевченка — 10 млн грн, парк Шмідта — 7 млн грн. На дорожнє господарство буде виділено сумарно 342 млн грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 23 грудня запорізьким депутатам вдалося з другого разу обрати секретаря: ним став Геннадій Наумов.

Запоріжжя горсовет сесія бюджет
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