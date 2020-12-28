У НАЗК сказали, коли в Україні може запрацювати портал для повідомлення про корупцію

В агентстві сподіваються, що наступного року Рада остаточно ухвалить відповідний законопроєкт

В агентстві сподіваються, що наступного року Рада остаточно ухвалить відповідний законопроєкт

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У Національному агентстві з питань запобігання корупції припускають, що Єдиний портал для повідомлення про корупцію запрацює до кінця 2021 року.

Про це на брифінгу повідомив керівник Департаменту запобігання та виявлення корупції НАЗК Сергій Деркач, пише RegioNews з посиланням на УНІАН.

За його словами, цьогоріч відомство вперше з початку роботи внесло приписи, які загальнообов'язкові до виконання, щодо порушення права викривача на конфіденційність і трудових прав викривача.

За результатами цих приписів викривачів було відновлено на посадах.

Деркач зазначив, що у НАЗК сподіваються, що наступного року парламент у другому читанні ухвалить законопроєкт, який передбачає створення Єдиного порталу для повідомлення про корупцію, оскільки наразі громадянам не зовсім зрозуміло, до якого саме органу звертатися з повідомленнями про корупцію.

Він уточнив, над концепцією порталу у НАЗК вже працюють і планують, що до кінця 2021 року його буде запущено.

Крім того, як розповів керівник Управління захисту викривачів та обробки повідомлень про корупцію Департаменту запобігання та виявлення корупції НАЗК Василь Луцик, створення цього порталу спростить роботу антикорупційних органів, оскільки зараз кожен з них зобов’язаний створити окремий портал для повідомлення про корупцію.

"Створення цих каналів є дуже коштовним для державного органу, і з метою мінімізації витрат з держбюджету було вирішено створити єдину централізовану систему, через яку громадянин може зайти та повідомити про корупцію у будь-якому органі, а це повідомлення автоматично потрапить до того органу, який має компетенцію для його розгляду”, - пояснив він.

Раніше повідомлялося, що в Україні може з'явитися Єдиний портал повідомлень про корупцію. 16 грудня Комітет з питань антикорупційної політики рекомендував Верховній Раді схвалити відповідний законопроєкт №3450 у другому читанні.