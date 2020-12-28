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28 грудня 2020, 10:04 93

Разумков назвав три основні виклики, що стоятимуть перед нардепами у 2021 році

28 грудня 2020, 10:04 93
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Фото: з відкритих джерел
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Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков розповів, що перед українським парламентом та народними обранцями у 2021 році стоятимуть три основні виклики. Це питання, пов'язані з фінансовим становищем країни, медициною та обороноздатністю.

Як передає RegioNews, про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Фінансове важке становище, пов'язане з ковід, і можлива третя хвиля, про яку вже сьогодні почали говорити. Я маю на увазі так званий британський ковід і багато інших речей. Це також вакцинація, це забезпечення системи охорони здоров’я всім необхідним, обороноздатність", - зазначив спікер.

Політик також сподівається вийти з глухого кута у перемовинах на рівні Нормандського формату щодо Донбасу.

Тому що пройшов рік, але це не проблема України, на жаль – це проблема одного, іншого перемовника, позиція якого достатньо деструктивна як в ТКГ, так і в нормандському форматі, я маю на увазі Росію. В цьому плані також парламент буде готовий долучитися", - додав Разумков.

Як зазначає голова Ради, "нас дуже сильно підбив той рік, який йде".

Ціна коштів стала занадто високою – ви бачите рівень перемовин з кредиторами, я зараз не лише про МВФ, а про всіх, у кого ми запозичуємо ресурси. Ресурси отримати важко, як всередині держави, так і за її межами. І це також буде стримувати наші можливості", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше Разумков розповів, як викорінити "конверти" у парламенті.

ВР Дмитро Разумков спікер парламент депутат
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