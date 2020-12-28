Разумков розповів, як викорінити "конверти" у парламенті
На думку голови Верховної Ради, для викорінення такого явища, як отримання "конвертів" у парламенті, нардепи мають отримувати "нормальну заробітну плату".
Як передає RegioNews, про це Разумков розповів в інтерв'ю "Українській правді".
На запитання журналіста, якою, на думку спікера, має бути "нормальна заробітна плата" у нардепа, Разумков відповів: "Не знаю, яка. Я вам скажу, чому. Сьогодні моя зарплата як голови Верховної Ради – я на руки отримую 38-42 тисячі. Чи це достатньо для державних службовців високого рівня? Не знаю, не впевнений. З іншого боку, прийти сьогодні й сказати: давайте піднімемо мені зарплату, коли в лікарнях люди отримують 5, 3 тисячі, 6 тисяч... Ну мені совість не дозволяє".
Окрім того, повинен бути високий рівень контролю з боку антикорупційних органів, заявляє спікер.
Якщо людина готова брати хабарі й готова займатися корупцією, ви їй зарплату в мільйон гривень поставте... Завтра прийдуть і запропонують плюшки, пончики, пиріжки, дадуть ще 20 тисяч гривень і вона і на них поведеться. Тут повинен бути запобіжник. Який буде чітко давати розуміти, що якщо ти погодишся на цю спокусу, ти можеш отримати реальний строк", - зазначив він.
На думку політика, корупція є у всьому світі, однак у тій же Європі, політики, які наважуються на хабарі - ставлять на собі "великий чорний хрест".
Там високий рівень поваги до державних службовців. Відповідальність їх і повага. І вони розуміють. Я вже не говорю про великий соціальний пакет для них, для їх родин. І вони добре розуміють, що якщо ти хоча б раз встрягнеш в проблему, ти на собі поставиш великий чорний хрест", - резюмував він.
Раніше повідомлялося, що Разумков не проти скоротити кількість нардепів у Верховній Раді.