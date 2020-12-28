Разумков розповів, як викорінити "конверти" у парламенті

Наразі попросити для себе "нормальну зарплату" у голови Ради совість не дозволяє

Наразі попросити для себе "нормальну зарплату" у голови Ради совість не дозволяє

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Як передає RegioNews, про це Разумков розповів в інтерв'ю "Українській правді".

На запитання журналіста, якою, на думку спікера, має бути "нормальна заробітна плата" у нардепа, Разумков відповів: "Не знаю, яка. Я вам скажу, чому. Сьогодні моя зарплата як голови Верховної Ради – я на руки отримую 38-42 тисячі. Чи це достатньо для державних службовців високого рівня? Не знаю, не впевнений. З іншого боку, прийти сьогодні й сказати: давайте піднімемо мені зарплату, коли в лікарнях люди отримують 5, 3 тисячі, 6 тисяч... Ну мені совість не дозволяє".

Окрім того, повинен бути високий рівень контролю з боку антикорупційних органів, заявляє спікер.

Якщо людина готова брати хабарі й готова займатися корупцією, ви їй зарплату в мільйон гривень поставте... Завтра прийдуть і запропонують плюшки, пончики, пиріжки, дадуть ще 20 тисяч гривень і вона і на них поведеться. Тут повинен бути запобіжник. Який буде чітко давати розуміти, що якщо ти погодишся на цю спокусу, ти можеш отримати реальний строк", - зазначив він.

На думку політика, корупція є у всьому світі, однак у тій же Європі, політики, які наважуються на хабарі - ставлять на собі "великий чорний хрест".

Там високий рівень поваги до державних службовців. Відповідальність їх і повага. І вони розуміють. Я вже не говорю про великий соціальний пакет для них, для їх родин. І вони добре розуміють, що якщо ти хоча б раз встрягнеш в проблему, ти на собі поставиш великий чорний хрест", - резюмував він.

Раніше повідомлялося, що Разумков не проти скоротити кількість нардепів у Верховній Раді.