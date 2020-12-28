Разумков назвал три основные вызовы, стоящие перед нардепами в 2021 году

Привлекать средства в страну становится все труднее, считает глава ВР

Привлекать средства в страну становится все труднее, считает глава ВР

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Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, что перед украинским парламентом и народными избранниками в 2021 году будут стоять три основные вызовы. Это вопросы, связанные с финансовым положением страны, медициной и обороноспособностью.

Как передает RegioNews, об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Тяжелое финансовое положение, связано с ковидом, и возможна третья волна, о которой уже сегодня начали говорить. Я имею в виду так называемый британский ковид и много других вещей. Это также вакцинация, это обеспечение системы здравоохранения всем необходимым, обороноспособность", - отметил спикер.

Политик также надеется выйти из тупика в переговорах на уровне Нормандского формата относительно Донбасса.

Потому что прошел год, но это не проблема Украины, увы – это проблема одного, другого переговорщика, позиция которого достаточно деструктивная как в ТКГ, так и в нормандском формате, я имею в виду Россию. В этом плане также парламент будет готов присоединиться", - добавил Разумков.

Как отмечает председатель Рады, "нас очень сильно подвел тот год, который идет".

Цена средств стала слишком высокой – вы видите уровень переговоров с кредиторами, я сейчас не только о МВФ, а о всех, у кого мы заимствуем ресурсы. Ресурсы получить трудно, как внутри государства, так и за ее пределами. И это также будет сдерживать наши возможности", - резюмировал он.

Напомним, ранее Разумков рассказал, как искоренить "конверты" в парламенте.